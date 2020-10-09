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ETCR / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: презентация кузовного турнира ETCR

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Смотрите прямо сейчас: презентация кузовного турнира ETCR

Сегодня публике впервые будут официально представлены автомобили, которые выступят в новом чемпионате

Мировой туринг готовится достойно отреагировать на переход от моторов внутреннего сгорания к электрическим. Уже в следующем году параллельно с Кубком мира WTCR пройдет серия ETCR, где будут выступать исключительно электромобили.

Испанская марка Seat объявила об участии в новом первенстве еще два года назад, позже к ней присоединились еще три бренда – но информация о строящихся для ETCR машинах доходила до публики лишь эпизодически. Сегодня на презентации в Копенгагене организаторы и покажут эти автомобили, и подробнее расскажут о планах на 2021 год.

 

 

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