Смотрите прямо сейчас: презентация кузовного турнира ETCR

Мировой туринг готовится достойно отреагировать на переход от моторов внутреннего сгорания к электрическим. Уже в следующем году параллельно с Кубком мира WTCR пройдет серия ETCR, где будут выступать исключительно электромобили.

Испанская марка Seat объявила об участии в новом первенстве еще два года назад, позже к ней присоединились еще три бренда – но информация о строящихся для ETCR машинах доходила до публики лишь эпизодически. Сегодня на презентации в Копенгагене организаторы и покажут эти автомобили, и подробнее расскажут о планах на 2021 год.