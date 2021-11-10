Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах

Андреа Адамо – руководителю гоночного подразделения марки Hyundai – в настоящий момент не позавидуешь. Ни в одной из автоспортивных программ бренда дела сейчас не идут как надо.

В чемпионате мира по ралли на нескольких этапах подряд экипажи Hyundai сходили с трассы, лидируя в гонке – причем, судя по всему, причиной была недостаточная прочность автомобиля i20. В кузовном Кубке мира WTCR у марки тоже нет реальных шансов побороться за титул. И даже в турнире ETCR, где соревнуются «кузова» с электромоторами, у корейцев не заладилось. Причем среди виноватых в этом в каком-то смысле оказался… девятикратный чемпион мира Себастьен Леб.

Дело в том, что обслуживание электрических хэтчбеков Hyundai Veloster N гоночное отделение доверило команде Sebastien Loeb Racing, основателем и совладельцем которой является лучший раллист всех времен и народов.

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Напомним, что сам Леб последние несколько сезонов эпизодически выходил на старт ралли именно в составе заводской команды Hyundai. И стороны в целом остались вполне довольны сотрудничеством. А вот занимавшиеся программой ETCR подчиненные Леба, как пишет редактор итальянского издания Motorsport.com Франческо Корги, «провалились по всем статьям».

Это трудно понять по турнирной таблице, где пилот Hyundai Жан-Карл Вернэ уступил выигравшему турнир Маттиасу Экстрему на Cupra всего четыре очка. Однако на фоне недостаточно хороших результатов других проектов руководство Hyundai ждало от «электрической» команды только победы. И когда она ушла из-под носа – Адамо вновь пришлось оправдываться и каяться. К тому же, в командном зачете Hyundai Motorsport N (именно под этим названием выступала SLR) заняла третье и последнее место, уступив гораздо менее авторитетным частным коллективам вроде Romeo Ferraris.

«Подход людей, которых мы привлекли, был неправильным с самого начала, – заявил Адамо в интервью Motorsport.com. – Я беру всю вину на себя – ведь это я принимал решения, которые оказались неверными. К следующему году нам придется все поменять. И когда я говорю «все» – я употребляю это слово в буквальном смысле.

Мы будем активно работать над совершенствованием машины, чтобы ускорить процесс, который наблюдали в 2021 году. У нас нет серьезных омологационных ограничений, у нас развязаны руки – и мы рассчитываем добиться серьезного прогресса».