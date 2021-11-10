Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
ETCR Самое интересное

Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах

Автор:
, главный редактор

Победа в электрическом турнире ETCR позволила бы корейцам компенсировать разочарования в WRC и WTCR. Но не тут-то было...

Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах

Андреа Адамо – руководителю гоночного подразделения марки Hyundai – в настоящий момент не позавидуешь. Ни в одной из автоспортивных программ бренда дела сейчас не идут как надо.

В чемпионате мира по ралли на нескольких этапах подряд экипажи Hyundai сходили с трассы, лидируя в гонке – причем, судя по всему, причиной была недостаточная прочность автомобиля i20. В кузовном Кубке мира WTCR у марки тоже нет реальных шансов побороться за титул. И даже в турнире ETCR, где соревнуются «кузова» с электромоторами, у корейцев не заладилось. Причем среди виноватых в этом в каком-то смысле оказался… девятикратный чемпион мира Себастьен Леб.

Дело в том, что обслуживание электрических хэтчбеков Hyundai Veloster N гоночное отделение доверило команде Sebastien Loeb Racing, основателем и совладельцем которой является лучший раллист всех времен и народов.

Читайте также:

Напомним, что сам Леб последние несколько сезонов эпизодически выходил на старт ралли именно в составе заводской команды Hyundai. И стороны в целом остались вполне довольны сотрудничеством. А вот занимавшиеся программой ETCR подчиненные Леба, как пишет редактор итальянского издания Motorsport.com Франческо Корги, «провалились по всем статьям».

Это трудно понять по турнирной таблице, где пилот Hyundai Жан-Карл Вернэ уступил выигравшему турнир Маттиасу Экстрему на Cupra всего четыре очка. Однако на фоне недостаточно хороших результатов других проектов руководство Hyundai ждало от «электрической» команды только победы. И когда она ушла из-под носа – Адамо вновь пришлось оправдываться и каяться. К тому же, в командном зачете Hyundai Motorsport N (именно под этим названием выступала SLR) заняла третье и последнее место, уступив гораздо менее авторитетным частным коллективам вроде Romeo Ferraris.

«Подход людей, которых мы привлекли, был неправильным с самого начала, – заявил Адамо в интервью Motorsport.com. – Я беру всю вину на себя – ведь это я принимал решения, которые оказались неверными. К следующему году нам придется все поменять. И когда я говорю «все» – я употребляю это слово в буквальном смысле.

Мы будем активно работать над совершенствованием машины, чтобы ускорить процесс, который наблюдали в 2021 году. У нас нет серьезных омологационных ограничений, у нас развязаны руки – и мы рассчитываем добиться серьезного прогресса».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
Предыдущая новость

Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба
WRC

СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба

Леб протестировал гибридный Ford 2022 года. Для чего?
WRC

Леб протестировал гибридный Ford 2022 года. Для чего?

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!
WRC

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Самое важное:

Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах
ETCR ETCR

Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах

Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
WTCR WTCR

Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов

Смотрите прямо сейчас: презентация кузовного турнира ETCR
ETCR ETCR

Смотрите прямо сейчас: презентация кузовного турнира ETCR

В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях
ETCR ETCR

В 2021 году появится новый чемпионат по гонкам на электромобилях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.