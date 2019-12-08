Alfa Romeo стала третьей маркой в гонках электрических легковушек

Итальянская команда Romeo Ferraris объявила, что примет участие в турнире ETCR – серии гонок на электромобилях, этапы которой в следующем году пройдут в рамках этапов Кубка мира WTCR. В настоящий момент коллектив заканчивает работу над создающимся специально для участия в этих соревнованиях автомобилем – электрической версией седана Alfa Romeo Giulia.

Проект является частной инициативой миланской команды – как и создание несколькими годами раньше хэтчбека Giulietta TCR, который коллектив, выступая под псевдонимом Team Mulsanne, использует в WTCR (перед последним этапом пилоты команды – Кевин Чеккон и Ма Циньхуа – занимают 15-е и 16-е места соответственно). О возможной поддержке проекта со стороны марки Alfa Romeo пока нет никакой информации.

Техническом партнером Romeo Ferraris при создании машины должна стать еще одна итальянская компания – Hexathron Racing System, оказывающая техническую поддержку целому ряду команд, выступающих в кузовных гонках и гонках категории GT.

Напомним, что ранее об участии в ETCR объявили марки Cupra и Hyundai, планирующие выставить на соревнования автомобили моделей Leon и Veloster соответственно.