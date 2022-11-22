Льюис и деньги
Президент зол
Поул ФЕ у Симса
Ральф о Феттеле
8мин
Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус
Льюис рассказал об отношении к зарплате за выступления в чемпионате, переживаниях и о планах на будущее.
2ч
Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии
Джон Элканн отреагировал на инцидент с аварией и двойным сходом своих пилотов в Сан-Паулу.
Симс завоевал пятничный поул в ФЕ Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е
Став только пятым на групповой стадии, гонщик BMW Andretti проехал отличный круг в Суперпоуле, опередив дуэт гонщиков Mercedes.
2ч
Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится
Немецкий экс-пилот Ф1 уверен, что в ближайшие время Ferrari стоит уделить внимание разрешению противоречий между гонщиками.