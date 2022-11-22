Себастьян Феттель и Шарль Леклер вынесли друг друга с трассы в Сан-Паулу. Это первое их совместное столкновение, но почти наверняка не последнее. Олег Карпов считает, что у Маттиа Бинотто есть лишь один способ уберечь команду от последствий конфликта пилотов, и этот способ – просто принять тот факт, что помирить их невозможно.