Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Гонка через
01 Часов
:
32 Минут
:
44 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
19 Часов
:
27 Минут
:
44 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
6 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
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Льюис и деньги
Президент зол
Поул ФЕ у Симса
Ральф о Феттеле
Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус
F1
F1 Формула 1 / Новость
8мин

Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус

Прочитать статью
Видео: Хэмилтон выбивает Элбона

Льюис рассказал об отношении к зарплате за выступления в чемпионате, переживаниях и о планах на будущее.

Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии Гран При Бразилии
F1
F1 Формула 1 / Новость

Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии

Прочитать статью

Джон Элканн отреагировал на инцидент с аварией и двойным сходом своих пилотов в Сан-Паулу.

Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е Эд-Диръия
FE
FE Формула E / Отчет о квалификации

Симс завоевал пятничный поул в ФЕ Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е

Прочитать статью

Став только пятым на групповой стадии, гонщик BMW Andretti проехал отличный круг в Суперпоуле, опередив дуэт гонщиков Mercedes.

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится
F1
F1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится

Прочитать статью

Немецкий экс-пилот Ф1 уверен, что в ближайшие время Ferrari стоит уделить внимание разрешению противоречий между гонщиками.

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F1 В McLaren поиронизировали В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
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«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
Формула 1 / Новость

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Пресс-служба Red Bull Racing рассказала, как проходил процесс съемок пит-стопа в условиях искусственной невесомости, и с какими сложностями столкнулись механики.

Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты
Формула E / Галерея

Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты

Шестой сезон электрического чемпионата станет самым массовым. На старт в Саудовской Аравии в этот уик-энд выйдут 12 команд (в том числе 8 заводских) и 24 гонщика (в т.ч. 9 экс-пилотов Формулы 1).

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo
Формула 1 / Новость

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo

Гонщик Haas Кевин Магнуссен выставил на продажу Porsche 1977 года выпуска.

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
Формула 1 / Аналитика

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

После Гран При Бразилии с машин трех команд были изъяты элементы топливной системы – это очередной шаг на пути, который призвал сделать соперничество более честным. Мы узнали, чего можно ждать дальше.

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему
Формула 1 / Аналитика

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Себастьян Феттель и Шарль Леклер вынесли друг друга с трассы в Сан-Паулу. Это первое их совместное столкновение, но почти наверняка не последнее. Олег Карпов считает, что у Маттиа Бинотто есть лишь один способ уберечь команду от последствий конфликта пилотов, и этот способ – просто принять тот факт, что помирить их невозможно.

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
Формула 1 / Новость

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Чемпионская команда решила изменить свой подход к использованию энергии после того, как Льюис Хэмилтон не смог сдержать Макса Ферстаппена, отыграв позицию на пит-стопах.

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
Формула 1 / Новость

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

В социальных сетях появился короткий видеоролик, в котором главный герой бродит по базе команды в Уокинге, пристает к сотрудникам команды и ищет кубок за третье место из Сан-Паулу с ключом от комнаты с трофеями.

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1 / Самое интересное

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Что подпортило гонку Расселлу, чего по ходу заезда не хватило Феттелю и как пилоты Ferrari отреагировали на столкновение друг с другом.

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Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус
F1 Формула 1 / Новость
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Хэмилтон: Я в Формуле 1 не ради денег. Они – бонус

Льюис рассказал об отношении к зарплате за выступления в чемпионате, переживаниях и о планах на будущее.

Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е Эд-Диръия
FE Формула E / Отчет о квалификации

Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е

Став только пятым на групповой стадии, гонщик BMW Andretti проехал отличный круг в Суперпоуле, опередив дуэт гонщиков Mercedes.

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo
F1 Формула 1 / Новость

Магнуссен решил продать свою Porsche 911 Turbo

Гонщик Haas Кевин Магнуссен выставил на продажу Porsche 1977 года выпуска.

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится
F1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер пообещал Феттелю сложности, если конфликт в Ferrari усугубится

Немецкий экс-пилот Ф1 уверен, что в ближайшие время Ferrari стоит уделить внимание разрешению противоречий между гонщиками.

Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии Гран При Бразилии
F1 Формула 1 / Новость

Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии

Джон Элканн отреагировал на инцидент с аварией и двойным сходом своих пилотов в Сан-Паулу.

Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты
FE Формула E / Галерея

Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты

Шестой сезон электрического чемпионата станет самым массовым. На старт в Саудовской Аравии в этот уик-энд выйдут 12 команд (в том числе 8 заводских) и 24 гонщика (в т.ч. 9 экс-пилотов Формулы 1).

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов
FE Формула E / Новость

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

Надоели звезды Формулы 1 с их однотипными интервью и обтекаемыми формулировками? Присмотритесь к элите электрического чемпионата. А заодно выберите, за кого будете болеть в стартующем уже завтра новом сезоне.

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок
FE Формула E / Самое интересное

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

Лукас ди Грасси пробивается на подиум с последнего места, у Себастьена Буэми падает планка, а Сенна дарит титул Пике – и это отнюдь не страшный сон поклонников Айртона. Шестой сезон Формулы Е стартует уже завтра – самое время вспомнить эталонные гонки, вошедшие в историю чемпионата.

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро Ноябрьские тесты в Валенсии
MGP MotoGP / Новость

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Пол Эспаргаро не ожидал, что сможет сравняться с лучшим результатом Марка Маркеса после всего трех кругов на новом байке KTM на тестах MotoGP в Валенсии.

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1 Формула 1 / Аналитика

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

После Гран При Бразилии с машин трех команд были изъяты элементы топливной системы – это очередной шаг на пути, который призвал сделать соперничество более честным. Мы узнали, чего можно ждать дальше.

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1 Формула 1 / Новость

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Пресс-служба Red Bull Racing рассказала, как проходил процесс съемок пит-стопа в условиях искусственной невесомости, и с какими сложностями столкнулись механики.

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
WRC WRC / Новость

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Шестикратный чемпион мира удивился заявлению Citroën, в котором компания связала его уход из команды и решением марки прекратить выступления в чемпионате мира по ралли.
В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1 Формула 1 / Новость

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

В социальных сетях появился короткий видеоролик, в котором главный герой бродит по базе команды в Уокинге, пристает к сотрудникам команды и ищет кубок за третье место из Сан-Паулу с ключом от комнаты с трофеями.

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1 Формула 1 / Новость

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Red Bull выпустила видеоролик, в котором механики меняют четыре колеса на машине в невесомости.

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1 Формула 1 / Новость

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Чемпионская команда решила изменить свой подход к использованию энергии после того, как Льюис Хэмилтон не смог сдержать Макса Ферстаппена, отыграв позицию на пит-стопах.

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
WRX Ралли-Кросс / Новость

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
WRC WRC / Интервью

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Когда в Citroen объявили о решении немедленно свернуть программу в раллийном чемпионате, то объяснили это уходом от них Себастьена Ожье и отсутствием подходящих гонщиков топового уровня. Но все ли было так просто? Руководитель французской команды Пьер Будар рассказал Motorsport.com о других факторах, которые стоят за этим решением.

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
FE Формула E / Новость

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е

Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
eSpt eSports / Новость

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя Гран При Бразилии
F1 Формула 1 / Новость

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Гоночный консультант Red Bull заверил, что «Быки» всегда верили в Пьера Гасли, но французу не удалось бы оправиться от сложного начала сезона в «старшей» команде.

Джорджо Пиола Техника Ф1
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Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год Гран При Бразилии
Формула 1 / Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год

По ходу тренировок в Сан-Паулу Макс Ферстаппен опробовал элемент, вся философия которого противоречит многолетнему подходу конструкторов из Милтон-Кинса – прежде они делали ставку на прижимную силу, теперь же попробовали снизить лобовое сопротивление.

Гран При США: Шпионские фото технических новинок Гран При США
Формула 1 / Аналитика

Гран При США: Шпионские фото технических новинок

Джорджо Пиола и фотографы агентства Sutton Images изучили решения команд на пит-лейне трассе в Остине, и нашли несколько примечательных деталей.

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев Гран При США
Формула 1 / Аналитика

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев

Пока соперники испытывали в пятничных тренировках Гран При США шины 2020 года, команда из Милтон-Кинса проводила собственное исследование: две камеры тщательно фиксировали деформацию элементов заднего крыла.

Гран При Мексики: шпионские фото технических новинок Гран При Мексики
Формула 1 / Избранное

Гран При Мексики: шпионские фото технических новинок

Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images внимательно изучили машины всех команд на пит-лейне – и самые интересные обновления и технические решения вы можете увидеть в нашей традиционной подборке.

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Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
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Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Программа «Автодромы мира»: Монца 26:36
Общая информация
Общая информация

Программа «Автодромы мира»: Монца

Легенды Ле-Мана: гонка 2014 года 01:50:57
24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Легенды Ле-Мана: гонка 2014 года

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Результаты

Формула E
  • Формула E
  • Формула 1
  • WEC
Saudi Arabia

Эд-Диръия

22 нояб.
1 Александр Симс
Andretti Autosport
2 Стоффель Вандорн Стоффель Вандорн
Mercedes-Benz EQ Formula E Team
3 Ник де Врис Ник де Врис
Mercedes-Benz EQ Formula E Team
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Формула E
  • Формула E
  • Формула 1
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  • Дакар
Эд-Диръия

Эд-Диръия

22 нояб. - 22 нояб.
Гонка Старт через
01 Часов
:
32 Минут
:
44 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 22 нояб.
пт 22 нояб.
06:50
06:50
Вторая тренировка
пт 22 нояб.
пт 22 нояб.
08:55
08:55
Квалификация
пт 22 нояб.
пт 22 нояб.
10:55
10:55
Гонка
пт 22 нояб.
пт 22 нояб.
14:45
14:45
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