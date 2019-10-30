World RX представила календарь на сезон-2020

Календарь был опубликован в официальном твиттере серии.

Как и в 2019 году, чемпионат будет состоять из 11 этапов. Сезон стартует 18-19 апреля в Барселоне, а завершится 14-15 ноября в Южной Америке.

Из календаря пропали этапы в Великобритании, Канаде и Латвии, однако в него вернулся этап в Португалии, также он пополнился немецким «Нюрбургрингом». Где пройдут два этапа – шестой и девятый – еще не известно.