World RX представила календарь на сезон-2020
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Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу показали расписание на следующий год.
Календарь был опубликован в официальном твиттере серии.
Как и в 2019 году, чемпионат будет состоять из 11 этапов. Сезон стартует 18-19 апреля в Барселоне, а завершится 14-15 ноября в Южной Америке.
Из календаря пропали этапы в Великобритании, Канаде и Латвии, однако в него вернулся этап в Португалии, также он пополнился немецким «Нюрбургрингом». Где пройдут два этапа – шестой и девятый – еще не известно.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс , Ралли-кросс
|Автор
|Денис Буденков
World RX представила календарь на сезон-2020
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